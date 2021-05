Daimler-Aktie: Ist da noch mehr drin?

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Ja – so scheint es zumindest. Marktteilnehmer weltweit werden es nun voraussichtlich erleben, wie einer der größten Mobilitäts-Konglomerate der Welt sich aufspaltet. Die Nutzfahrzeugsparte von der PKW-Sparte zu trennen, könnte für Daimler und die Aktionäre zum Gamechanger werden. Die Marke Mercedes Benz wird die Anleger an der Börse sehr wahrscheinlich anziehen. Was für einen Effekt das haben kann, zeigt die Kursentwicklung ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung