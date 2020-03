Daimler-Aktie: Ist das die Wende zum Guten?

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Zum Ende dieser Woche übernehmen die Bullen wieder das Kommando und sorgten an den Märkten für steigende Kurse. Zwischenzeitlich steigt der deutsche Leitindex um mehr als 6 Prozent und erreicht ein Tageshoch bei 9.201 Punkten, am frühen Abend liegt das Plus immer noch bei 4,85 Prozent. Viele Anleger fragen sich, ob sich die Märkte nun wieder stabilisieren und es zu einem ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



