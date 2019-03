Daimler Aktie: Hier zündet man den LKW-Turbo!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Daimler will die Weiterentwicklung und Modernisierung der japanischen Nutzfahrzeug-Tochter FUSO („Mitsubishi Fuso Truck & Bus Corporation“) voranbringen – mit einem neuen Design- und Produktzentrum am Standort Kawasaki. Wie der Stuttgarter Autobauer nun kürzlich mitteilte, konnte man das Produkt-Center am Montag offiziell eröffnen.

Auf dem neuen Campus im Werk Kawasaki I sollen sämtliche Design-, Entwicklungs- sowie Verwaltungsfunktionen des Canter-Herstellers beheimatet werden.

Ein Beitrag von Marco Schnepf.