Daimler Aktie: Hier geht noch was!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Nach einer Gewinnwarnung und so manchem anderen Problem lag die Aktie von Daimler zuletzt am Boden. Noch hat aber nicht jeder die Möglichkeit einer Erholung aufgegeben. Auch das Analysehaus Jefferies ist dem Titel gegenüber wieder positiver eingestellt. In einer aktuellen Analyse wurde die Empfehlung von „underperform“ auf „Hold“ hochgestuft. Dabei wurde zwar das Kursziel von 60 Euro auf 58 Euro gesenkt, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.