Daimler Aktie: Herber Verlust! Und nun?

Die Aktie von Daimler ist denkbar schlecht in die neue Handelswoche gestartet. Der Wert gab 2 % nach. Dies ist aus Sicht von Analysten noch keine so schlechte Information, da sie in die Stimmungslage der Gesamtmärkte passt. Dennoch gab es einen Hintergrund, der einen herben Verlust andeutet. Die schlechte Nachricht: Daimler hat in den USA „bis zu 744.852" Fahrzeuge zurückgerufen



