Daimler-Aktie: Hardware-Nachrüstung keine Option für die Autobranche!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Liebe Leser,

es könnte zu massiven Kosten auf Seiten der Autobauer kommen, sollte die Bundesregierung diese in Sachen Nachrüstung in die Pflicht nehmen. Bisher sehen die Fahrzeughersteller weiterhin Softwarelösungen als probates Mittel an. Hardware-Nachrüstungen könnten hingegen den Verbrauch und den Ausstoß von CO2 erhöhen, heißt es.

Aktuelle Einschätzungen zur Aktie: Wer muss für die Nachrüstung bezahlen?

Unzureichend geklärt ist zudem, wer für die Nachrüstung, ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Johannes Weber.