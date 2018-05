Daimler-Aktie: Happy. Holidays. Everyone.

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

mid Groß-Gerau – Ein neuartiges Adress-System beschreibt jeden Ort auf der Welt mit drei Worten. In aktuellen Mercedes-Modellen hilft es bereits, zu abgelegenen oder namenlosen Zielen zu finden.

Unsere. Erfinder. Feier. Was sich anhört wie Small-Talk unter Party-Gästen, ist tatsächlich: eine Adresse. Aber eine ganz besondere. Normalerweise gehen Adressen ja so: Ort mit Postleitzahl, Straße mit Hausnummer. In organisierten und gut kartographierten ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Global Press.