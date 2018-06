Daimler-Aktie: Gibt es nun wieder Hoffnung?

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Daimler konnte in den zurückliegenden Handelssitzungen den derzeitigen charttechnischen Abwärtstrend nicht bremsen. So sind die Kurse erneut gefallen und dürften nun gute Chancen haben, die nächsten Tiefs unterhalb von 60 Euro anzugehen. Nach oben fehlen ungefähr 5 %, um zumindest den Seitwärtstrend wieder ins Visier nehmen zu können. Bei 65 Euro und dann in Höhe von 67/68 Euro finden sich einige ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.