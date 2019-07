Daimler Aktie: Gibt es hier Chancen?

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Liebe Leser,

wie es scheint, hat Daimler das Potential, sich zu neuen Höhen aufzuschwingen. Dies berichteten unsere Autoren letzte Woche in einer Analyse. Am Freitagmorgen kam dann eine heftige Gewinnwarnung herein. Doch die Börse reagierte unaufgeregt. Heftige Kursausschläge blieben aus, sodass die Analyse – zumindest charttechnisch betrachtet – immer noch Relevanz besitzt.

Finanztrends Video zu Daimler



mehr >

Der Stand! Zwar ist die Aktie derzeit noch etwas angeschlagen, doch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!