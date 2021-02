Daimler Aktie: Gemeinsame Sache!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Der Aufschwung an der Börse war für die Aktie von Daimler zuletzt ein wenig ins Stocken geraten. Vom Jahreshoch bei 67,55 Euro am vergangenen Freitag, waren die Papiere des schwäbischen Konzerns bis auf 65 Euro am Dienstag zurückgefallen. Mittlerweile hat die Daimler-Aktie allerdings wieder die 66 Euro-Marke überschritten. Und aus dem operativen Geschäft kommen in unsicheren Zeiten derweil zukunftsweisende Nachrichten.

Finanztrends Video zu Daimler



mehr >

Daimler Truck ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!