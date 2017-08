Daimler-Aktie: Gegenbewegung weckt neue Kursphantasien!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Kommentar von Johannes Weber

Liebe Leser,

die Daimler-Aktie musste in den letzten Wochen starke Kursbewegungen verkraften. Es ging zunächst recht steil abwärts, sodass die psychologisch wichtige Hürde von 60 Euro unterschritten wurde. Anschließend konnte sich der Kurs wieder fangen und es ging zwischenzeitlich deutlich aufwärts. Nun scheint sich der Kurs der Automobil-Aktie zu stabilisieren und ein weiterer Kursanstieg erscheint denkbar.

59-Euro-Marke könnte das nächste lokale Tief des Aufwärtstrends sein!

Geht man davon aus, dass mit dem Tiefstkurs in 2016 ein neuer Trend etabliert wurde, könnte nun das Jahrestief aus 2017 das höhere Tief dieses Trends markieren. Dies würde dann ein gutes Chancen-Risiko-Verhältnis für eine Long-Position bedeuten.

Charttechnischer Ausblick: Die nächsten Wochen werden spannend!

Aktuell befindet sich die Aktie noch in der Stabilisierungsphase, sodass konkrete Kursziele schwierig zu beziffern sind. Nachdem die Aktie aktuell mit der 38-Tage-Linie kämpft, könnte die 100-Tage-Linie das nächste Kursziel sein. Diese befindet sich bei 64,46 Euro. Anschließend ist auch eine Bewegung in Richtung der 200-Tage-Linie denkbar. Dazu müsste der Aktienkurs in den Bereich um 66 Euro ansteigen.

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Daimler?

Wie wird sich die Aktie jetzt weiter entwickeln? Ist Ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Daimler-Aktie.

Über diesen Link können Sie die vollständige Analyse sofort kostenlos ansehen. Jetzt hier klicken

Ein Beitrag von Johannes Weber.