Daimler Aktie: Gefahr vorerst abgewendet …

Die Daimler-Aktie beschloss den Handel am Freitag mit einem Plus von 1,45 Prozent und einem Wochenschlusskurs von 36,67 Euro. Durch diese Bewegung konnte sich der Kurs wieder etwas weiter aus der Gefahrenzone schieben. Diese war am Morgen erreicht worden, als die Aktie bei 35,32 Euro mit einem Kurs eröffnete, der nur ganz knapp oberhalb des 50-Tagedurchschnitts bei 35,03 Euro lag.

