Daimler Aktie: Faustdicke Überraschung!

So wirklich überzeugt scheinen die Anleger von der neuen Stretegie bei Daimler nicht: Nachdem der neue Konzern-Chef Ola Källenius am Mittwoch erstmals (virtuell) vor die Aktionäre getreten war und bei der Hauptversammlung seinen verschärften Sparkurs erläuterte, verlor die Daimler-Aktie deutlich an Wert; von zuvor 38,11 Euro auf aktuell nur noch 36,80 Euro. Die vergleichsweise guten Verkaufszahlen von Daimler konnten an der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



