Daimler-Aktie: Der Fall ist KLAR – unbedingt lesen!

Daimler hat sich am Freitag kaum mehr bewegt. Die Aktie liefert im übergeordneten Bild dennoch wichtige Zeichen. Chartanalysten sind unverändert der Auffassung, dass der Wert in den kommenden Wochen für eine Überraschung sorgen könne. Konkret bedeutet dies, es könne auf mehr als 70 Euro hinaufgehen, was wiederum einem Gewinnpotenzial in Höhe von mindestens 10 % entspricht. Dennoch gab es am Freitag ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Frank Holbaum.