Daimler Aktie: Extrem!

Daimler wird „frech“, sogar extrem, so Analysten. Das Unternehmen kämpft mit dem chinesischen Autokonzern BAIC. BAIC möchte den Anteil an Daimler von 5 % auf 10 % erhöhen. Daimler möchte nun umgekehrt an einem Gemeinschaftsunternehmen mit BAIC die Mehrheit haben. Dies wiederum dürfte nach den jüngsten Befunden schwierig werden. Denn der Anteil soll nach Angaben der Agentur Reuters von aktuell 49 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



