Daimler-Aktie: Es geht um alles!

Nicht eine, sondern gleich zehn Klagen reichte Nokia gegen den Stuttgarter Autobauer Daimler ein. Grund dafür sind, wie so oft, Patentstreitigkeiten. Es steht die Frage im Raum, wer für Mobilfunkanwendungen in Autos eigentlich Lizenzen zahlen muss. Nokia sieht dafür die Autobauer in der Pflicht. Daimler sieht das ganz anders und will die Zulieferer in die Verantwortung nehmen. Der Ausgang des Ganzen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



