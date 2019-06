Daimler Aktie: Eröffnung mit Kurslücke nach unten!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

An der Frankfurter Börse eröffnet die Daimler Aktie heute über 5 % im Minus. Damit ist eine deutliche Kurslücke nach unten entstanden. Die Trendindikatoren warnen uns bereits sein einiger Zeit. Denn sie zeigen mehrheitlich einen Abwärtstrend an. Der Stochastik Indikator dreht jetzt auch vom überkauften Bereich in die neutrale Zone. Zwar notiert der Macd Indikator noch unter der Nulllinie, aber die ...



