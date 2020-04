Daimler Aktie: Ermutigendes aus Abu Dhabi!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Die Woche begann für Daimler an der Börse alles andere als gut: Mit einem Abschlag von rund vier Prozent notierten die Papiere des Fahrzeugherstellers am Nachmittag bei nur noch 27,89 Euro im Xetra-Handel. Dabei hatte der Tag bei einem Kurs der Daimler-Aktie von 29,89 Euro und einem Plus von mehr als zwei Prozent noch äußerst vielversprechend begonnen. Und ermutigend war auch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



