Daimler-Aktie: Mit Elektroautos in die Gewinnzone

mid Groß-Gerau – Wenn es ums Geldverdienen geht, fahren Elektroautos noch deutlich hinterher. Das wird sich so schnell auch nicht ändern. Daimler beispielsweise geht davon aus, frühestens in etwa sieben Jahren mit stromgetriebenen Fahrzeugen so profitabel wie mit Verbrennermodellen zu sein.

„Wir rechnen für 2025 mit einem Anteil von 15 bis 25 Prozent rein elektrischer Fahrzeuge. Dann sollte klar sein, dass der ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Global Press.