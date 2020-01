Daimler Aktie: Elektro-Autos für die Müllabfuhr!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Auf Basis des eActros stellt Daimler elektrische Lastkraftwagen her, die sich speziell an Kommunen richten sollen. Zuerst sollen dabei Fahrzeuge für die Müllabfuhr entstehen, wie „heise.de“ berichtet. Ab dem Jahr 2021 sollen die Fahrzeuge von Kunden erprobt werden. Die dadurch erhaltenen Erfahrungen sollen in die Serienproduktion einfließen, welche ab 2022 an den Start gehen soll.

CO2-neutral bis 2039!

Bei dem Projekt handelt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung