Daimler-Aktie: Diese Nuss ist schwer zu knacken!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Liebe Leser,

dieses Mal sollte es einfach nicht sein. Die Daimler-Aktie konnte präzise in den Zielbereich bei 73 Euro vordringen, jedoch blieb sie den Aktionären einen Ausbruch über den dortigen Widerstand schuldig. Stattdessen prallte das Papier am Widerstand ab und ging anschließend deutlich zurück. Auch in der aktuellen Woche setzt sich die Rückwärtsbewegung weiter fort und schiebt die Aktie wieder unter 70 Euro.

Einschätzungen zur aktuellen Chartsituation: 200-Wochenlinie hält wahrscheinlich nicht!

Nachdem im laufenden Jahr der gleitende Durchschnitt (200) keinen großen Einfluss auf die Entwicklung der Daimler-Aktie genommen hat, kann davon ausgegangen werden, dass dies nun abermals der Fall ist. Damit sollte man der Durchschnittslinie nun eine eher geringere Bedeutung beimessen.

Charttechnische Betrachtung: Rückschritte in den Bereich um 66 Euro werden wahrscheinlicher!

Nachdem aktuell noch keine stabilisierenden Effekte auszumachen sind, könnte der Kursverlauf nun in Richtung der 200-Tagelinie weitergehen. Diese befindet sich bei rund 66 Euro und ist als nächste Unterstützung auszumachen.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von Johannes Weber.