Daimler Aktie: Diese Marke ist zu hart!

Daimler Aktie: Die Bären haben an der rund 40,00 Euro Marke das Ruder übernommen. So ist der Aktienkurs nun auf dem Weg in Richtung Süden. Damit ist sehr schön zu sehen, wie die 200-Tagelinie ihre Wirkung entfaltet. Sie kann sehr unterstützend, aber eben auch als Widerstand wirken. Solange die 200er nicht genommen wird, besteht weiterer Abwärtsdruck. Derzeit hält die 38-Tagelinie den ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



