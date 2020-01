Daimler Aktie: Daimler will die Aktionäre beruhigen!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Knappe Kassen sorgen dafür, dass Daimler sich neu ausrichten muss und die Prioritäten neu sortiert. Einige Aktionäre sahen das als Anzeichen einer Abkehr von Zukunftsprojekten wie der Entwicklung neuer Mobilitätsdienste oder Roboterautos. Das will Daimler-Chef Ola Källenius allerdings so nicht stehen lassen. Gegenüber der Deutschen Presse-Agentur sagte er, dass der Konzern lediglich seine Kostenstruktur verändere, aber weiterhin an Projekten für die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung