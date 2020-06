Daimler Aktie: Da ist jemand mutig!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Die Aktie von Daimler hat sich in dieser Woche wieder ganz ordentlich nach vorne gearbeitet: Nach einem Eröffnungskurs von 34,67 Euro am Montag, verbesserten sich die Papiere des Automobilkonzerns bis zum Abend bereits auf 35,67 Euro. Am Dienstag legte die Daimler-Aktie im Xetra-Handel noch einmal um fast vier Prozent zu und notierte zum Xetra-Handelsschluss bei 37,01 Euro. Damit hat die Aktie ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



