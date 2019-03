Daimler-Aktie: Die Bullen landen einen weiteren Treffer!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

In einem positiven Marktumfeld war die Aktie des Automobilherstellers Daimler am Dienstag nach Wirecard bester Performer im DAX. Sie beendete den Handel mit einem Kursgewinn von 3,44 Prozent. Anfang März hatte der Titel bei 53,34 Euro ein neues 2019er-Hoch erreicht, ging anschließend aber in eine Korrektur über.

Durch den jüngsten Anstieg hat sich der Kurs wieder nah an das März-Hoch herangeschoben und

Ein Beitrag von Alexander Hirschler.