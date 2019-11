Daimler Aktie: Ein Bekenntnis!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Nun ist er also vorbei, der „Daimler Kapitalmarkttag“. Eigentlich waren es zwei Tage, nämlich der 14. Und der 15. November, in New York und London. Da hat Daimler laut eigenen Angaben seine „neue nachhaltige Geschäftsstrategie“. Also war sie vorher nicht nachhaltig, oder ist es jetzt eine andere Variante der Nachhaltigkeit? Jedenfalls äußerte Daimler ein „konsequentes Bekenntnis zu CO2-neutraler Mobilität“, was freilich ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung