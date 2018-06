Daimler Aktie: Baut weiter in Südafrika!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Daimler hält am Standort East London in Südafrika fest und will dort auch die nächste Generation der C-Klasse von Mercedes bauen. Das teilte der Konzern am Dienstag mit, als der südafrikanische Präsident Cyril Ramaphosa das Werk besuchte. Für die Zukunft sollen rund 600 Millionen Euro in den Standort investiert werden. Drei neue Lackierereien sowie ebenso viele neue Montagelinien sollen die Kapazitäten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.