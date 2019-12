Daimler-Aktie: Autowerte leiden!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Die Daimler Aktie hat heute gleich zu Beginn des Handels massiv an Wert verloren. Der Kurs sackte fast 2 % nach unten, Hintergrund dürfte die Klage von Kanada gegen Volkswagen sein. In den vergangenen Wochen profitierten die Autowerte vor allem von den positiven Aussichten in Bezug auf den Handelsstreit zwischen China und den USA. Die Daimler Aktie hat die 38er Linie ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



