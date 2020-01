Daimler-Aktie: Der Ausverkauf geht weiter – wie sollten sich Anleger nun verhalten?

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Die Daimler-Aktie hat in den letzten Tagen wieder starke Verluste hinnehmen müssen. Seit dem 10. Januar bestimmen die Bären das Geschehen. Sie haben den Kurs inzwischen bis auf 42,92 Euro zurückkommen lassen. Der Montag könnte der zwölfte Tag in Folge werden, an dem die Aktie Verluste verzeichnet. Eine solche Negativserie hat es schon lange nicht mehr gegeben, hierfür muss man schon ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



