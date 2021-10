Daimler-Aktie: Im Aufwärtstrend!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Aktuell wird die Daimler-Aktie bei 87,70 Euro gehandelt. Gemessen am gestrigen Schlusskurs konnte eine Performance von 0,70 Prozent erzielt werden. Verrechnet man den aktuellen Wert mit dem Kurs vor genau einem Jahr, so hat die Aktie eine Performance von 78,1 Prozent erzielt. Nun ist es ebenso wichtig, den aktuellen Kurs der Daimler-Aktie in Relation zu betrachten.

Dies kann man perfekt mit dem ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung