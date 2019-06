Daimler Aktie: Auf nach Stockholm!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Von wegen Pfingstpause: Mercedes-Benz ist derzeit in Stockholm aktiv. Um was es geht: Vom 9. Bis zum 12. Juni findet in der schwedischen Hauptstadt der „Global Public Transport Summit“ (kurz „GPTS“) statt. Dies ist den Unternehmensangaben zufolge der Kongress des „Weltverbands der Verkehrsbetriebe UITP“. Und Mercedes-Benz beherrscht laut eigenen Angaben „die Kunst der öffentlichen Personenbeförderung mit Stadtbussen“. Konkret geht es hier ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



