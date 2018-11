Daimler Aktie: Angst vor Strafzöllen geht um!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

An den Märkten wächst derzeit die Sorge darüber, dass Donald Trump doch noch Strafzölle gegenüber europäischen Autobauern durchsetzen könnte. Der US-Präsident war zuletzt alles andere als erfreut über die Entscheidung von General Motors, Tausende Jobs in den USA abzubauen. Ein schlecht gelaunter Trump könnte sich jetzt nicht an ein verhängtes Moratorium gegenüber Daimler und Co. halten, so die Befürchtung.

Insider berichten jetzt, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Leonhard Kringel.