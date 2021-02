Daimler Aktie: Analysten jubeln – bis zu 42 Prozent Kurschance!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Selten waren Analysten so euphorisch: Die geplante Abspaltung der LKW-Sparte ist bei den meisten Börsenbeobachtern bestens angekommen. Reihenweise hoben sie in den vergangenen drei Tagen die Kursziele für die Daimler-Aktie an und empfahlen einen Kauf.

Am mutigsten waren die Experten der Deutsche Bank. Die blieben bei der Kaufempfehlung und einem offiziellen Kursziel von 70 Euro. Durch die Konzernaufspaltung seien im besten Fall ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung