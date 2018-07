Daimler Aktie: Am Abgrund?

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Steht die Daimler-Aktie kurz vor einem Absturz? So zumindest interpretieren derzeit einige Analysten den Stand des Papiers. Es befindet sich auf einem langfristigen Abwärtstrend und bewegte sich zuletzt auf ein neues Jahrestief. In den letzten Tagen kam zwar wieder etwas Ruhe in den Kurs, ob das schon auf einen neuen Boden hindeutet, darf nach Ansicht der Experten aber bezweifelt werden. Es ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.