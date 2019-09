Daimler Aktie: Achtung – Spannung pur!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Daimler trat am Freitag auf der Stelle. Dies werten Analysten jedoch noch als recht gutes Zeichen. Denn der Wert hat jetzt immerhin ein Niveau erreicht, von dem aus er in den kommenden Wochen weiter nach oben durchbrechen kann. Bei 45 Euro hat die Aktie aktuell eine frühere Hürde erreicht und verfügt über gute Chancen, in den nächsten Sitzungen sogar an die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung