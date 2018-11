Daimler-Aktie: Der Abwärtstrend setzt sich fort!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Die Daimler-Aktie befindet sich aktuell in einem Seitwärtstrend. Ein Wandel in einen Aufwärtstrend ist möglich, da sich in den letzten Tagen eine Doppelbodenformation gebildet haben könnte. Die gleitenden Durchschnitte (38; 100; 200) liegen alle über dem Kurs. Im MACD könnte sich ein Verkaufssignal bilden, wenn der Kurs noch weiter fallen sollte. Vor einigen Tagen lag der RSI kurz in der überverkauften ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Andreas Quirin.