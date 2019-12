Daimler Aktie: Absolute Power!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Es gilt als Thema von fundamentaler Bedeutung. Zumindest wenn man die Arbeitnehmervertreter befragt: Soll der Daimler-Konzern den Antrieb für seine Elektroautoautos in Zukunft selbst produzieren? Oder soll er den Elektroantrieb genauso wie bisher vom Zulieferer einkaufen? Am Mittwoch gaben Unternehmensleitung und Betriebsrat dazu eine Mitteilung heraus. Dies berichtete das Börsenmagazin „deraktionaer.de" am Donnerstag. Demnach sollen weitere Details zu der Einigung auf ...



