Daimler-Aktie: 585 PS für das stärkste Safety Car aller Zeiten!

mid Groß-Gerau – 318 km/h bringt der AMG GT R in der Spitze, mit 430 kW / 585 PS Spitzenleistung ist er das stärkste Safety Car aller Zeiten. Beim Grand Prix am 25. bis 27. März in Australien setzt Mercedes-AMG den Silberpfeil erstmals ein. Dann soll er bei allen 20 Formel 1-Rennwochenenden für maximale Sicherheit sorgen.

“Ich freue mich sehr auf meinen ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Global Press.