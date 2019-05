Daimler Aktie: 3,5 Mrd. Euro Ausschüttung!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Wer sich über den starken Kursrückgang der Daimler-Aktie am Donnerstag wundert – der/die sollte beachten, dass es an dem Tag den Dividendenabschlag gibt. Denn die Hauptversammlung (HV) am Mittwoch beschloss die Ausschüttung einer Dividende von 3,25 Euro pro Aktie (nach 3,65 Euro/Aktie im Jahr davor). Das entspricht einer beachtlichen Ausschüttungssumme in Höhe von rund 3,5 Mrd. Euro. Zahltag soll nach dem ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



