Daimler: Absatz von Mercedes-Benz gesteigert!

Daimler hat am Donnerstag die Absatzzahlen der eigenen Kernmarke Mercedes-Benz für den Monat November veröffentlicht. Demnach wurden im November 2018 von Mercedes-Benz weltweit 198.545 Fahrzeuge verkauft – was einem Plus von 1,5% gegenüber dem entsprechenden Vorjahresmonat entsprach. Und für den Zeitraum Januar bis November 2018 jeweils einschließlich lag der Absatz von Mercedes Benz demnach bei 2.103.653 – was so gerade über ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.