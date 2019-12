Daimler-Abgasskandal: Befangenheitsantrag gegen Richter Reuschle in Stuttgart / Kanzlei Dr. Stoll & Sauer: Daimler AG behindert Wahrheitsfindung

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Lahr (ots) - "Wieder einmal versucht die Autolobby einen unliebsamen Richter,der seine Arbeit ordentlich erledigen möchte, loszuwerden.", sagte Dr. RalfStoll von der Kanzlei Dr. Stoll & Sauer Rechtsanwaltsgesellschaft mbH aus Lahr.In Verfahren vor dem Stuttgarter Landgericht versuchen die Anwälte der DaimlerAG, den Richter Dr. Fabian Richter Reuschle mit einem Befangenheitsantrag ausdem Prozess zu drängen. Reuschle gilt als Schrecken der Automobilindustrie.In einem Sammeltermin vor dem Landgericht Stuttgart hat Richter Reuschleangekündigt, dem EuGH zahlreiche Fragen vorzulegen. Die Daimler AG wurde hiervon der Kanzlei Gleiss Lutz in der mündlichen Verhandlung vertreten. Zunächsthat die Kanzlei für die Daimler AG verhandelt und entsprechende Anträgegestellt. Offensichtlich hat die Daimler AG nach der mündlichen Verhandlungkalte Füße bekommen und hat dann einen Befangenheitsantrag gestellt. Nach demStellen der Anträge dürfte ein solcher Befangenheitsantrag bereits unzulässigsein, wenn er Tatsachen betrifft, die bereits vor der mündlichen Verhandlungbekannt waren. Offensichtlich möchte die Daimler AG hier auf Zeit spielen undeinen unliebsamen Richter loswerden. Pikant an der Sache ist, dass nachtelefonischer Auskunft des Vorsitzenden Richters Patschke dieBefangenheitsanträge bereits in der Kalenderwoche 48 bei Gericht eingegangenseien. Warum das Gericht, diese noch nicht weitergeleitet hat, ist nichterklärlich. Der Kanzlei Dr. Stoll & Sauer liegen diese bis heute nicht vor, eswar ein reiner Zufall, dass die Kanzlei von den Befangenheitsanträgen erfahrenhat. Pikant ist weiterhin, dass die Kammer am Landgericht auch mit einemRichter besetzt ist, der zuvor bei der Kanzlei Gleiss Lutz beschäftigt war. Eshandelt sich dabei um Herrn Dr. Sonn, der mindestens bis 2015 noch bei GleissLutz als Rechtsanwalt in Stuttgart gearbeitet hat.Den Vertretern der Volkswagen AG ist es bereits vor dem Stuttgarter Landgerichtgelungen, Reuschle für befangen erklären zu lassen. "Reuschle versucht, Lichtins Dunkle des Diesel-Skandals bei Daimler zu bringen. Das Landgericht Stuttgartdarf vor Daimler nicht in die Knie gehen und den Befangenheitsantragdurchwinken", forderte Dr. Ralf Stoll. "Hier geht es um die Integrität deutscherGerichte." Die Kanzlei Dr. Stoll & Sauer gehört zu den führendenVerbraucher-Sozietäten im Diesel-Abgasskandal, vertritt in einerSpezialgesellschaft über 450.000 Verbraucher in der Musterfeststellungsklagegegen die Volkswagen AG und ist mit einem eigenen Verfahren in den aktuellenFall vor dem Landgericht Stuttgart betroffen.Kanzlei Dr. Stoll & Sauer unterstützt Vorlage an EuGHRichter Reuschle hat 21 Einzelverfahren gegen die Daimler AG gebündelt und willdem Europäischen Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg wichtige Fragen im Abgasskandalzur Vorabentscheidung vorlegen. Die Kanzlei Dr. Stoll & Sauer aus Lahr istselbst mit einer Klage in den Fall involviert (Az. 22 O 105/19) und unterstütztdie Sammelvorlage des Richters an den EuGH. "Der Gang an den EuropäischenGerichtshof ist richtig und längst überfällig", betonte Dr. Ralf Stoll.Schließlich gehe es im Skandal um die Einhaltung von europäischen Normen. Zudembehindern Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) und das Bundesverkehrsministerium eher dieAufklärung im Diesel-Abgasskandal, anstatt sie zu beschleunigen, kritisierteStoll die Behörden. Das KBA weigere sich beispielsweise, Prüfungsunterlagen zuRückrufe an Gerichte zu übergeben. Vor diesem Hintergrund sei der Gang zum EuGHbesonders sinnvoll. Der Richter, der durch Anlegerverfahren im VW-Abgasskandalin die Schlagzeilen geriet, hat am Landgericht Stuttgart jetzt 21 Verfahrengegen die Daimler AG zusammengeführt und will höchstrichterliche Entscheidungenauf europäischer Ebene herbeiführen. Bis 6. Dezember hatten Daimler und dieKlägeranwälte Zeit, sich zum Sachverhalt zu äußern. Die Daimler-Anwälte habenmit einem Befangenheitsantrag reagiert, über den jetzt das Landgericht Stuttgartentscheiden muss.Im Kern geht es Richter Reuschle um drei Fragen:1. Ist das in den Fahrzeugen der Daimler AG verbaute sogenannte"Thermofenster" eine illegale Abschaltvorrichtung?2. Sind die Grenzwerte der Euro-Normen nur auf den Prüfständeneinzuhalten und ist es damit praktisch egal, was im Realbetriebaus dem Auspuff herauskommt? So zumindest argumentiert dieAutomobilindustrie.3. Sollen die Verbraucher bei der Rückgabe ihres Diesel-Fahrzeugs denvollen Kaufpreis erstattet bekommen?Pressekontakt:Dr. Stoll & Sauer Rechtsanwaltsgesellschaft mbHEinsteinallee 1/177933 LahrTelefon: 07821 / 92 37 68 - 0Fax: 07821 / 92 37 68 - 889Mobil für Presseanfragen: 0160/5369307kanzlei@dr-stoll-kollegen.dechristoph.rigling@dr-stoll-kollegen.dehttps://www.dr-stoll-kollegen.de/https://www.dieselskandal-anwalt.de/https://www.vw-schaden.de/https://www.staatshaftung.eu/Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/105254/4463201OTS: Dr. Stoll & Sauer Rechtsanwaltsgesellschaft mbHOriginal-Content von: Dr. Stoll & Sauer Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, übermittelt durch news aktuell