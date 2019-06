Daimler AG: Hauptversammlung 2019 – Rede Dr. Manfred Bischoff – Teil 2 – Video

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Die Daimler AG sieht sich aktuell mit großen Zukunftsherausforderungen konfrontiert, was in letzter Konsequenz auch einen Konzernumbau zur Folge hat, der auf diesjährigen Hauptversammlung den Aktionären näher vorgestellt wurde. Da es gleichzeitig einen Wechsel an der Spitze des Konzerns gab – Ola Källenius übernimmt von Dieter Zetsche das Amt des Vorstandsvorsitzenden – ist der Aufsichtsrat in dieser schwierigen Übergangsphase besonders gefragt.



