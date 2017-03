Daimler: -5 % im Morgenhandel! Was ist hier los?

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

haben Sie sich als Daimler-Aktionär heute Morgen beim Blick auf den Kurswert verwundert die Augen gerieben? Kaum ist die Hauptversammlung vorüber, schon stürzt der Kurs ab. Dabei hatten doch so viele Analysten zuvor noch das Potenzial der Aktie gelobt. War die Rede von Daimler-Boss Zetsche etwa so schlecht? Keine Sorge, bei dem Preisnachlass handelt es sich bloß um den typischen „Dividendenabschlag“.

Eine normale Kurskorrektur

Was haben Sie sich darunter vorzustellen? Am Tag nach der Hauptversammlung wird üblicherweise die beschlossene Dividende fällig. Im Fall von Daimler betrug sie in diesem Jahr 3,25 Euro je Aktie. Dementsprechend passen Verkäufer und Käufer umgehend ihren Orderkurs an. Bis zum Stichtag hätte man die Aktie ja noch erwerben können, um am Ende diese 3,25 Euro einstreichen zu können. Jetzt „subtrahiert“ der Markt diesen Betrag quasi vom aktuellen Kurswert, um einen neuen fairen Preis zu erzeugen. An den günstigen Prognosen ändert dies nichts.

Die Aktie liegt nach Ansicht von technischen Analysten derzeit klar im Aufwärtstrend. Dafür spricht unter anderem ein deutlicher Abstand zum 200-Tage-Durchschnitt. Zudem wartet spätestens bei 66 Euro eine massive Unterstützungszone aus charttechnischer Sicht, die einen am Donnerstag abstürzenden Kurs (durch falsch nachgezogene Stop-Losses z.B.) auffangen sollte. Hat sich der Kurs dann erst einmal beruhigt, kann er auch schnell wieder gen Norden drehen. Kurzum: Bei Daimler ist alles im grünen Bereich!

Ein Beitrag von Mark de Groot.