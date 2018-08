Daily Star: Meghan liebt Biotulin aus Deutschland / Cremen statt spritzen

London (ots) - Das Beauty Geheimnis um Meghan Markle ist gelüftet:Die Herzogin benutzt ein aus Deutschland kommendes Anti-Falten-Gel.Biotulin wurde, gemäß eines Artikels der Daily Star, von IhrerSchwägerin Kate Middleton persönlich empfohlen.Internationale Medien berichten, dass auch Michelle Obama,Madonna, Königin Letizia von Spanien und Leonardo Dicaprio benutzenBiotulin als biologische Alternative zu Botulinum Toxin benutzen.Doch was genau ist Biotulin? Der Wirkstoff Biotulin ist in seinemWirkungsergebnis mit einer Botulinum Toxin Behandlung vergleichbar,jedoch wesentlich unkomplizierter anzuwenden, denn es wird direkt aufdie Haut aufgetragen und wird nicht gespritzt.Krähenfüße, Stirnfalten, Glabella zwischen den Augenbrauen und dieNasolabial-Falten werden sichtbar innerhalb von nur 1 Stundegeglättet. Wirksamkeitsstudien belegen diese Aussage.Eines der Hauptbestandteile von Biotulin ist Spilanthol, einLokalanästhetikum, das aus dem Extrakt der Pflanze Acmella Oleracea(Parakresse) gewonnen wird. Es reduziert die Muskelkontraktion unddie Gesichtszüge entspannen sich. Kleine Fältchen, besonders um dieAugenpartie und zwischen den Augenbrauen, lösen sich auf.Weitere Informationen zu Biotulin: www.biotulin.deHier der Artikel aus der Daily Star: http://ots.de/4eJXd1Gerne versorgen Sie mit weiterführenden Informationen und Bildern.Wir freuen uns sehr, wenn Sie uns über Veröffentlichungen auf demLaufenden halten. Bei Online-Texten reicht uns ein Link, ansonstenfreuen wir uns über ein Belegexemplar, einen Scan, ein PDF oder übereinen Sendungsmitschnitt.Pressekontakt:List Medien & Beteiligungs GmbH, Monschauer Straße 12, 52076 Aachen,info@listmedien.deOriginal-Content von: MyVitalSkin GmbH & Co KG, übermittelt durch news aktuell