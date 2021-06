Daily Morning Briefing: Neuer Corona-Impfstoff – Termin 10. Juni?

Am 10. Juni 2021 könnte es spannend werden: Denn dann will sich die für Medikamentenzulassungen in den USA zuständige Behörde FDA mit dem Thema Impfstoffe beschäftigen. Die FDA (U.S. Food and Drug Administration) oder genauer gesagt deren “Center for Biologics Evaluation and Research” kündigte dafür einen „Webcast“ an. Ich weiß noch nicht, ob der auch für interessierte Laien (wie mich) zugänglich ist. Warum ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!