Daily Morning Briefing: Kaffee und 7C Solarparken, Energiekontor

Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Morgen. Was gibt es Neues zum Start in den Tag? Heute früh meldet sich z.B. Energiekontor mit einer Nachricht, welche auch die 7C Solarparken Aktie betrifft. Demnach hat Energiekontor einen Solarpark mit dem schönen Namen „Theilenhofen-Ost“ (in Franken) erstellt, die Gesamtleistung wird mit 9,2 MW angegeben. Der Betrieb ist schon aufgenommen, und wenn ich das richtig verstehe, konnte ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!