Daily Morning Briefing: Ein Beispiel für hätte, hätte!

Weitere Suchergebnisse zu "eBay":

Wir sind gerade mitten drin, in der Quartalszahlen-Saison. Für den täglichen „Daily Morning Briefing“ stehe ich ja früh auf und schaue mir – natürlich mit einem Kaffee an, was es so an Neuigkeiten gibt.

Und heute früh waren das neue Quartalszahlen von einer ganzen Reihe von Unternehmen.

Beispiel Cliq Digital – mit beeindruckendem Wachstum.

So stieg da im 1. Quartal der Umsatz um 49% ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung