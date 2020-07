Daily Mail & General: Augen auf!

Der Daily Mail & General-Kurs wird am 22.07.2020, 17:31 Uhr an der Heimatbörse London mit 634 GBP festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Telekommunikationsdienste".

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber Daily Mail & General. Es gab weder besonders positive noch negativen Ausschläge. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Daily Mail & General daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält Daily Mail & General von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.

2. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Daily Mail & General investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 3,74 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche einen Mehrertrag in Höhe von 0,91 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens nur leicht höher aus, womit sich die Bewertung "Hold" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

3. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Daily Mail & General wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 2 Buy, 3 Hold und 3 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Hold" ab. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Daily Mail & General vor. Das Kursziel für die Aktie der Daily Mail & General liegt im Mittel wiederum bei 727,5 GBP. Da der letzte Schlusskurs bei 653 GBP verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 11,41 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Buy". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Daily Mail & General insgesamt die Einschätzung "Buy".

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Daily Mail & General?

Wie wird sich Daily Mail & General nach der Corona-Krise weiter entwickeln? Ist Ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Daily Mail & General Aktie.

Über diesen Link können Sie die vollständige Daily Mail & General Analyse sofort kostenlos ansehen. Jetzt hier klicken