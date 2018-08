Daily Mail & General: Risiko oder Gewinnchance?

An der Börse London notiert die Aktie Daily Mail & General am 27.08.2018, 12:55 Uhr, mit dem Kurs von 757,33 GBP. Die Aktie der Daily Mail & General wird dem Segment "Veröffentlichung" zugeordnet.

Unser Analystenteam hat Daily Mail & General auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Daily Mail & General beträgt bezogen auf das Kursniveau 3,02 Prozent und liegt mit 0,28 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert (3,3) für diese Aktie. Daily Mail & General bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Hold"-Bewertung.

2. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. {POS_NEG_NEU_DAYS_2}. In den vergangenen Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Daily Mail & General. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Sell". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Sell"-Einschätzung.

3. Analysteneinschätzung: Für die Daily Mail & General sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Hold", da 2 Buc, 6 Hold, 3 Sell-Einstufungen vorliegen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Daily Mail & General vor. Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Daily Mail & General. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 631,14 GBP. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um -16,74 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 758 GBP notierte. Dafür gibt es das Rating "Sell". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Hold".