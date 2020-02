Daily Mail & General: Ist das noch normal?

Weitere Suchergebnisse zu "Ultra Electronics":

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Daily Mail & General, die im Segment "Telekommunikationsdienste" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 01.02.2020, 01:00 Uhr, an ihrer Heimatbörse London mit 812 GBP.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Daily Mail & General einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Daily Mail & General jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Daily Mail & General erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 42,13 Prozent. Ähnliche Aktien aus der ""-Branche sind im Durchschnitt um -2,18 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +44,31 Prozent im Branchenvergleich für Daily Mail & General bedeutet. Der "Telekommunikationsdienste"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -3,06 Prozent im letzten Jahr. Daily Mail & General lag 45,19 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

2. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 9 Analystenbewertungen für die Daily Mail & General-Aktie abgegeben. Davon waren 3 Bewertungen "Buy", 4 "Hold" und 2 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Hold"-Rating für die Daily Mail & General-Aktie. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 1 Buy, 1 Hold- und 2 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Hold"-Titel. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 857,17 GBP. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 5,56 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (812 GBP) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Buy"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Daily Mail & General somit ein "Hold"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

3. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Daily Mail & General weist derzeit eine Dividendenrendite von 2,93 % aus. Diese Rendite ist nur leicht höher als der Branchendurchschnitt ("") von 2,81 %. Mit einer Differenz von lediglich 0,12 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Hold" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.